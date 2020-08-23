«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Бавария» обыграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Лиссабоне, закончился со счетом 1:0. Гол забил Кингсли Коман (59).