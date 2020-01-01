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«Бавария» стала победителем футбольной Лиги чемпионов
Спорт день за днем
  • Моя Москва.онлайн1:21
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Кингсли Коман на 59-й минуте. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории.В источнике
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«Бавария» выиграла Лигу чемпионов, уникальный рекорд Левандовского, «Спартак» обыграл «Локомотив» и другие ночные новости

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