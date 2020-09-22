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«Севилья» взяла 25 игроков на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы
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«Севилья» вылетела в Венгрию на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы. Хулен Лопетеги взял на игру 25 футболистов.В источнике
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«Севилья» взяла 25 игроков на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы

Матч ТВ 22:13
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«Севилья» взяла 25 игроков на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы

Sportbox.RU 22:13
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Мячом с детскими рисунками сыграют в матче за Суперкубок УЕФА

Sports.ru 13:36
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