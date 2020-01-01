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«Бавария» поборется с «МЮ» за Джейдона Санчо
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
"Бавария" интересуется хавбеком "Боруссии" Джейдоном Санчо.В источнике
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«Бавария» поборется с «МЮ» за Джейдона Санчо

Soccernews.ru 18:23
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«Бавария» готова сделать предложение Санчо, если сорвётся трансфер Зане

Чемпионат 17:40
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«Бавария» поборется за Санчо с «МЮ»

Sports.ru 16:34
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