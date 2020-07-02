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«Бавария» объявила о переходе Сане
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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане стал футболистом "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба. Контракт с 24-летним игроком сборной Германии рассчитан до 30 июня 2025 года.В источнике
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Подробнее о событии
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«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

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«Бавария» объявила о переходе Сане

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«Бавария» официально объявила о трансфере Сане

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