«Бавария» объявила о переходе Сане

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане стал футболистом "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба. Контракт с 24-летним игроком сборной Германии рассчитан до 30 июня 2025 года.