«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго

"Ливерпуль" согласовал с мюнхенской "Баварией" трансфер полузащитника Тьяго Алькантары, сообщает The Athletic. По информации издания, сумма перехода составит около €30 млн.