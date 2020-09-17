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Газета.RuГазета.Ru
«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго
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"Ливерпуль" согласовал с мюнхенской "Баварией" трансфер полузащитника Тьяго Алькантары, сообщает The Athletic. По информации издания, сумма перехода составит около €30 млн.В источнике
Подробнее о событии
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Румменигге подтвердил переход Алькантары в «Ливерпуль»

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«Ливерпуль» договорился о переходе хавбека «Баварии» Алькантары

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Румменигге подтвердил трансфер Тиаго: «Бавария» наконец-то договорилась с «Ливерпулем»

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