НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииГазета.Ru«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер ТьягоSoccernews.ru12Soccernews.ruSportbox.RUГазета.RuМатч ТВФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессSoccer.ruSports.ruLiveSport.ruLiveResult.RuSportliga.comUA-Футбол"Ливерпуль" согласовал с мюнхенской "Баварией" трансфер полузащитника Тьяго Алькантары, сообщает The Athletic. По информации издания, сумма перехода составит около €30 млн.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Румменигге подтвердил переход Алькантары в «Ливерпуль»Советский спорт 07:27«Ливерпуль» договорился о переходе хавбека «Баварии» АлькантарыSport.ru 05:59Румменигге подтвердил трансфер Тиаго: «Бавария» наконец-то договорилась с «Ливерпулем»Sports.ru 06:59рекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииНовости