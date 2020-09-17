«Бавария» подтвердила переход Тьяго в «Ливерпуль»

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил переход полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль". Об этом сообщает журналист Хайко Ниддерер в Twitter.