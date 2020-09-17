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«Бавария» подтвердила переход Тьяго в «Ливерпуль»
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Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил переход полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль". Об этом сообщает журналист Хайко Ниддерер в Twitter.В источнике
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В «Баварии» подтвердили договоренность с «Ливерпулем» по Алькантаре

Sport24.ru 07:47 
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Румменигге подтвердил переход Алькантары в «Ливерпуль»

Советский спорт 07:27
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«Ливерпуль» договорился о переходе хавбека «Баварии» Алькантары

Sport.ru 05:59
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