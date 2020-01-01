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«Бавария» продлила контракт с Фликом
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Недавно сообщалось, что у Флика и спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича возникли разногласия.В источнике
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Подробнее о событии
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Румменигге уверен, что «Бавария» с Фликом достигнет своих целей

Спорт-Экспресс вчера в 23:22
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«Бавария» продлила контракт с главным тренером до 2023 года

Sport.ru вчера в 12:59
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Флик продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Советский спорт вчера в 11:51 
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