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«Бавария» провела воспитательную беседу с Мюллером
Sportbox.RU
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Мюллер очень умный человек, — сказал Хасан Салихамиджич, спортивный директор «Баварии». В этом сезоне Хаверц провел в Бундеслиге 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.В источнике
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«Бавария» провела воспитательную беседу с Мюллером

Sportbox.RU 20:25
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«Бавария» провела воспитательную беседу с Мюллером

Матч ТВ 20:25
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