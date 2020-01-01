«Бавария» провела воспитательную беседу с Мюллером

Мюллер очень умный человек, — сказал Хасан Салихамиджич, спортивный директор «Баварии». В этом сезоне Хаверц провел в Бундеслиге 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.