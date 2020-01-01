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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Спорт день за днем
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Лондоне игра завершилась со счетом 3:0.В источнике
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Первый матч Лэмпарда в плей-офф ЛЧ — ужас. «Бавария» не заметила защиту «Челси»

Чемпионат 01:00
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Гнабри забил 6 голов в 4 матчах ЛЧ в Лондоне. И ни одного в 12 играх в 6 других городах

Sports.ru вчера в 23:37
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«Бавария» на выезде разгромила «Челси»

Футбол России вчера в 16:52
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