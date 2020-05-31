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«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски
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В рамках 28 тура чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Фортуну». Встреча завершилась со счетом 5:0. У клуба из Мюнхена дубль оформил Роберт Левандовски.В источнике
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