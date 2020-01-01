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«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски
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В рамках 28 тура чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Фортуну». Встреча завершилась со счетом 5:0. У клуба из Мюнхена дубль оформил Роберт Левандовски.В источнике
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Мануэль Нойер: «„Бавария“ хочет продолжать в том же духе»

Матч ТВ 16:45
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«Бавария» забила 5 мячей «Фортуне», Левандовский отметился дублем

Sportbox.RU 14:26
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Дубль Левандовски помог «Баварии» дома разгромить «Фортуну» (видео)

Советский спорт 14:22
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