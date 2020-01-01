«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

В рамках 28 тура чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Фортуну». Встреча завершилась со счетом 5:0. У клуба из Мюнхена дубль оформил Роберт Левандовски.