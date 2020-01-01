НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • LiveSport.ru
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • РБК
  • FootballHD
  • UA-Футбол
  • Олимпиада Токио 2020
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Спорт-Экспресс 00:42
alt

«Бавария» согласовала с Зане пятилетний контракт

Чемпионат вчера в 22:54
alt

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Soccer.ru вчера в 18:53 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости