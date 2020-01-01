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«Бавария» согласовала контракт с Лероем Сане
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По информации Get German Football News, мюнхенская "Бавария" согласовала контракт с вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане. Соглашение будет рассчитано на пять лет.В источнике
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Подробнее о событии
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«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Спорт-Экспресс 00:42
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«Бавария» согласовала с Зане пятилетний контракт

Чемпионат вчера в 22:54
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«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Soccer.ru вчера в 18:53 
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