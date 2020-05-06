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«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.В источнике
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«Бавария» согласовала с Зане пятилетний контракт

Чемпионат 22:54
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«Бавария» договорилась об условиях контракта с нападающим Сане — Bild

ИА Красная Весна 19:17 
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«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Soccer.ru 18:53 
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