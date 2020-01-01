«Бавария» стала победителем футбольной Лиги чемпионов

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Кингсли Коман на 59-й минуте. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории.