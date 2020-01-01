НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»Сегодня «Бавария» в Леверкузене проведёт матч против «Байера»Игрок «Байера» стал самым молодым автором гола в истории БундеслигиХаверц пропустит матч с «Баварией» из-за мышечных проблемТренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Баварией»ГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на слова Панарина о России«Бавария» установила рекорд БундеслигиВалерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккеюМатчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатноФутбол на Куличках«Бавария» установила рекорд БундеслигиSports.ru11Sports.ruНева СпортРБКSportbox.RUFootballHDСоветский спортBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руГазета.RuNEWS.am SportGermania.one"Бавария" установила рекорд результативности Бундеслиги, информирует Opta.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Лечу высоко». Левандовски опубликовал фото, сделанное на матче с «Байером»Чемпионат 14:06«Бавария» забила 90 мячей за сезон в бундеслиге, это новый рекордСпорт-Экспресс 13:02«Бавария» установила новый рекорд результативности в БундеслигеМатч ТВ 11:52рекламаЕщё по теме«Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»Сегодня «Бавария» в Леверкузене проведёт матч против «Байера»Игрок «Байера» стал самым молодым автором гола в истории БундеслигиХаверц пропустит матч с «Баварией» из-за мышечных проблемТренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Баварией»ГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на слова Панарина о России«Бавария» установила рекорд БундеслигиВалерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккеюМатчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатноНовости