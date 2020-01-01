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«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
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"Бавария" установила рекорд результативности Бундеслиги, информирует Opta.В источнике
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«Лечу высоко». Левандовски опубликовал фото, сделанное на матче с «Байером»

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«Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге

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