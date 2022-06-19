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«Бавария» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Лейпцига» Лаймера

«Бавария» ведет переговоры по покупке полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Сообщается, что в заключении сделки «Баварии» может помочь тот факт, что у игрока те же агенты, что и у Садио Мане («Ливерпуль»), который также близок к переходу в команду из Мюнхена.
Спорт-Экспресс
В минувшем сезоне Конрад Лаймер провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Чемпионат
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.
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