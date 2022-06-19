Спорт-Экспресс«Бавария» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Лейпцига» Лаймера«Бавария» ведет переговоры по покупке полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера, сообщает журналист Фабрицио Романо.Спорт-ЭкспрессСообщается, что в заключении сделки «Баварии» может помочь тот факт, что у игрока те же агенты, что и у Садио Мане («Ливерпуль»), который также близок к переходу в команду из Мюнхена.Спорт-ЭкспрессВ минувшем сезоне Конрад Лаймер провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.ЧемпионатПортал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьFootballHDSports.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Бавария» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпцига»Евро-футбол.ру05:41«Бавария» ведёт переговоры по Конраду ЛаймеруФутбол на Куличках05:32Австрийский полузащитник «РБ Лейпциг» может перейти в «Баварию»Чемпионат05:15«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Лейпцига» ЛаймераСоветский спорт05:14«Бавария» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Лейпцига» ЛаймераСпорт-Экспресс04:48Нагельсманн хочет Лаймера, Бавария ведет переговоры. Лейпциг предпочтет продать хавбека за рубежAllsport News05:24Показать ещёОценить