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Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
«Бавария» ведёт переговоры с Алфонсо Девисом о продлении контракта
FootballHD
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"Бавария" хочет продлить контракт с полузащитником Алфонсо Девисом.В источнике
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«Бавария» ведёт переговоры с Алфонсо Девисом о продлении контракта

Футбол на Куличках 01:58
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«Бавария» ведет переговоры с Дэйвисом по новому контракту

Спорт-Экспресс вчера в 22:44
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«Торино» продлит контракт с Ринконом

Soccer.ru вчера в 16:18 
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