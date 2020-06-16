НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКохфельдт: «„Вердер“ хочет победить „Баварию“. Нам нужны очки»Флик: «Бавария» ставит задачу победить в Лиге чемпионовДэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского24-летний Кингсли Коман 8-й раз подряд стал чемпиономДэвис установил скоростной рекорд БундеслигиГлавноеЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиЗаседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву отложено до 6 июля«Бавария» стала чемпионом ГерманииКиев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лигеДьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 годуНТВ«Бавария» стала чемпионом ГерманииВести.Ru25Вести.RuУкраинские НовостиНева СпортMetaratingsTUT.BYDELFI (Эстония)PROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruМатч ТВSport24.ruRT на русскомТелеканал RTVIODDS.ruСоветский спортГазета.RuГол.руМИР 24Евро-футбол.руНовости - АрменияЧемпионатРоссийская газетаPravda.RuBookmaker-ratings.ruГЛАС.RULiveSport.ruИдущая второй с 66 баллами дортмундская «Боруссия» потеряла все шансы догнать «Баварию». Таким образом, «Бавария» стала чемпионом Германии уже в 30-й раз в своей истории и в восьмой раз подряд.В источнике Комментировать8Подробнее о событии «Бавария» сравнялась с «Ювентусом» по числу чемпионских титулов подрядЕвро-футбол.ру 03:40Дортмундская «Боруссия» поздравила «Баварию» с чемпионствомМатч ТВ 01:31Сергей Кирьяков: Восьмое подряд чемпионство «Баварии» – это нонсенсСоветский спорт 02:48рекламаЕщё по темеКохфельдт: «„Вердер“ хочет победить „Баварию“. Нам нужны очки»Флик: «Бавария» ставит задачу победить в Лиге чемпионовДэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского24-летний Кингсли Коман 8-й раз подряд стал чемпиономДэвис установил скоростной рекорд БундеслигиГлавноеЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиЗаседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву отложено до 6 июля«Бавария» стала чемпионом ГерманииКиев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лигеДьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 годуНовости