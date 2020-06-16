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«Бавария» стала чемпионом Германии
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Идущая второй с 66 баллами дортмундская «Боруссия» потеряла все шансы догнать «Баварию». Таким образом, «Бавария» стала чемпионом Германии уже в 30-й раз в своей истории и в восьмой раз подряд.В источнике
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