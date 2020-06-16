«Бавария» стала чемпионом Германии

Идущая второй с 66 баллами дортмундская «Боруссия» потеряла все шансы догнать «Баварию». Таким образом, «Бавария» стала чемпионом Германии уже в 30-й раз в своей истории и в восьмой раз подряд.