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«Бавария» обыграла «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Футбольный клуб "Бавария" обыграл лондонский "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
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«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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«Бавария» вновь разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

РИА Новости 16:54
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Мюллер повторил рекорд Лама по количеству матчей в Лиге чемпионов среди немецких игроков

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