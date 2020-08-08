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«Бавария» выбила «Челси» из Лиги чемпионов
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Мюнхенская "Бавария" обыграла в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси". Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
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«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Мюллер повторил рекорд Лама по количеству матчей в Лиге чемпионов среди немецких игроков

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