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«Бавария» разгромила «Байер» и выиграла Кубок Германии в 20-й раз
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"Бавария" на выезде разгромила "Байер" в финале Кубка Германии.В источнике
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«Бавария» обновила рекорд по количеству золотых дублей в Германии

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Бос — о поражении «Байера» в финале Кубка Германии: «Бавария» была лучшей командой на поле»

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«Бавария» завоевала Кубок Германии

LiveSport.ru вчера в 15:56
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