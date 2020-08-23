НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Спорт день за днем
  • ТК Звезда0:54
Футбольный клуб «Бавария» обыграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Лиссабоне, закончился со счетом 1:0. Гол забил Кингсли Коман (59).В источнике
87
Подробнее о событии
alt

Мюнхенская «Бавария» выиграла футбольную Лигу чемпионов

Эхо Москвы вчера в 22:07
alt

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу Чемпионов. Паредес ПСЖ не помог

Фонтанка.Ру вчера в 17:12
alt

Германия ликует: «Бавария» - «Пари Сен-Жермен» 1:0

Ёлдаш вчера в 16:58
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости