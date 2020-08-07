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Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы
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Стали известны все четвертьфинальные пары футбольной Лиги Европы сезона-2019/20, который возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавируса.В источнике
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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Sport.ru 17:29
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«Базель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с «Шахтером»

Матч ТВ 16:51
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Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Чемпионат 17:44
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