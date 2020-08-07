НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
«Базель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Айнтрахт»
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • FootballHD
  • УНИАН
  • NEWS.am Sport
  • RT на русском
  • Беларусь Сегодня
  • Невские Новости
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • Арменпресс
  • ua.Tribuna.com
  • Общественная служба новостей
  • Известия
  • LiveResult.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт день за днем
  • КП - Украина
  • Sputnik Казахстан
  • DELFI (Эстония)
  • NewInform
  • Казинформ
  • Soccernews.ru
Базель, Швейцария, 7 августа 2020, 07:27 — REGNUM «Базель» одержал победу над «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.В источнике
Подробнее о событии
alt

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс 02:44
alt

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Metaratings 01:00
alt

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Sport.ru вчера в 17:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости