«Базель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Айнтрахт»

Базель, Швейцария, 7 августа 2020, 07:27 — REGNUM «Базель» одержал победу над «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.