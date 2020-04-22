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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами
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  • Газета.Ru
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Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".В источнике
Подробнее о событии
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Британское правительство не будет блокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

FAPL.ru 14:00
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Катарский канал beIN Sport призывает АПЛ заблокировать сделку о продаже «Ньюкасла»

Спорт-Экспресс 11:28
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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

Газета.Ru 11:43
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