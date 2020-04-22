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Правозащитники обеспокоены сделкой по «Ньюкаслу»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sport24.ru
  • Вестник Кавказа
"Любой бизнес должен быть огражден от каких-либо связей с нарушениями прав человека, и английский футбол — не исключение".В источнике
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Катарский телеканал пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

Газета.Ru 07:15
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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

Soccer.ru 07:05 
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Катар может лишить АПЛ 650 млн из-за «Ньюкасла»: его покупают саудовцы, которые покрывают сеть пиратов

Sports.ru 07:59
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