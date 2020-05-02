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Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба. Фанаты «галактикос» регулярно освистывают валлийского футболиста.В источнике
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Бэйл о свисте болельщиков «Реала»: «Не ожидаешь такого. Это неправильно»

Sports.ru 10:49
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Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой

Футбол России 04:46
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Бэйл: «Поведение болельщиков „Реала“ до сих пор ставит меня в тупик»

Soccer.ru вчера в 23:57 
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