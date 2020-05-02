Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба. Фанаты «галактикос» регулярно освистывают валлийского футболиста. В источнике