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Бэйл пройдет медицинский осмотр для «Тоттенхэма» в Мадриде
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Сегодня стало известно, что вингер "Реала" Гарет Бэйл пройдет медицинское обследование для "Тоттенхэма" в Мадриде. Напомним, что валлиец близок к возвращению в лондонский клуб.В источнике
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Бэйл и Регилон прилетят в Лондон в пятницу

Спорт-Экспресс 08:37
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Регилон проходит медосмотр для «Тоттенхэма» в Мадриде. Бэйл скоро будет обследован

Sports.ru 06:12
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Регилон проходит медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм». Бэйл обследуется в ближайшее время

Sport24.ru 05:31 
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