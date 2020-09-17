Бэйл пройдет медицинский осмотр для «Тоттенхэма» в Мадриде

Сегодня стало известно, что вингер "Реала" Гарет Бэйл пройдет медицинское обследование для "Тоттенхэма" в Мадриде. Напомним, что валлиец близок к возвращению в лондонский клуб.