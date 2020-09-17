НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Бэйл пройдет медицинский осмотр для «Тоттенхэма» в Мадриде
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Football-fun.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°
  • ODDS.ru
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • Российская газета
  • CT news
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Sportbox.RU
  • Sport24.ru
  • LiveResult.Ru
  • Инфо24
  • Газета.Ru
  • Tengrinews.kz
Сегодня стало известно, что вингер "Реала" Гарет Бэйл пройдет медицинское обследование для "Тоттенхэма" в Мадриде. Напомним, что валлиец близок к возвращению в лондонский клуб.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Бэйл завтра подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

Sports.ru 11:57
alt

10 фото Бэйла в «Тоттенхэме», которые напомнят вам, каким крутым он был. Валлиец наконец-то уходит из «Реала»

Sport24.ru 10:45 
alt

Бэйл и Регилон прилетят в Лондон в пятницу

Спорт-Экспресс 08:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости