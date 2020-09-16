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Бэйл пройдет медицинский осмотр для «Тоттенхэма» в Мадриде
UA-Футбол
  • CT news1:08
Сегодня стало известно, что вингер "Реала" Гарет Бэйл пройдет медицинское обследование для "Тоттенхэма" в Мадриде. Напомним, что валлиец близок к возвращению в лондонский клуб.В источнике
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Стало известно, сколько Бэйл будет зарабатывать в «Тоттенхэме»

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