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«Тоттенхэм» согласовал аренду Бэйла за 14 млн евро
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Вингер "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в "Тоттенхэме". В лондонский клуб валлиец вернется на правах годичной аренды.В источнике
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Бэйл и Регилон прилетят в Лондон в пятницу

Спорт-Экспресс 08:37
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Бэйл и Регилон прилетят в Лондон в пятницу, чтобы завершить переход в «Тоттенхэм»

Матч ТВ 06:15
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Гарет Бэйл 18 сентября вылетит в Лондон, чтобы завершить переход в «Тоттенхэм»

Чемпионат 06:10
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