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Бэйл подтвердил желание покинуть «Реал»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
Форвард «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, продолжит ли он выступать за мадридский клуб.В источнике
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