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Бекао: «В России я стал взрослее и многому там научился»
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Бекао выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19 на правах аренды. В составе московского клуба бразилец стал обладателем Суперкубка России.В источнике
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Бекао: В России я получил дополнительный опыт, многому научился и стал более зрелым

Футбол России 11:37
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Бекао: «В России мне очень помогли. Я стал более зрелым»

Sport24.ru 11:26 
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Бекао: «В России я стал взрослее и многому там научился»

Матч ТВ 11:12
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