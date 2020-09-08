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Бекхэм использовал стикер хабаровского СКА в инстаграме
Sports.ru
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Бывший полузащитник сборной Англии и владелец клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм использовал стикер хабаровского СКА в сторис своего инстаграма.В источнике
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Дэвид Бекхэм использовал стикер «СКА-Хабаровск» в соцсети

Soccernews.ru 18:27
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Источник: Дэвид и Виктория Бекхэм тайно переболели коронавирусом

Sport24.ru 18:07 
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Бекхэм использовал стикер хабаровского СКА в инстаграме

Soccer.ru 17:31
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