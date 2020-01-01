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Бекхэм использовал стикер хабаровского СКА в инстаграме
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • DVnovosti.ru
  • Cryptos.tv
  • AmurMedia.ru
Бывший полузащитник сборной Англии и владелец клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм использовал стикер хабаровского СКА в сторис своего инстаграма.В источнике
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Бекхэм в инстаграме воспользовался стикером «СКА-Хабаровска»

Бомбардир.ру 00:15
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Дэвид Бекхэм использовал стикер «СКА-Хабаровска» в «Инстаграме». Фото

Чемпионат вчера в 23:21
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Дэвид Бекхэм использовал стикер «СКА-Хабаровск» в соцсети

Soccernews.ru вчера в 18:27
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