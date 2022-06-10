Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Беларусь — Казахстан 1:1

Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в матче группы 3 дивизиона С. Матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол Казахстана забил Абат Аймбетов.
Спорт-Экспресс
Встреча проходила на стадионе «Караджордже — Войводина» в городе Нови-Сад (Сербия).
Чемпионат
За сборную Казахстана мяч забил Абат Аймбетов (13-я минута).
RT на русском
От поражения сборную Беларуси на 84-й минуте спас точный удар Владислава Малькевича.
Betassist
Baigenews.kz
LiveResult.Ru
Национальная служба новостей
PROСПОРТ Казахстан
024.by
Sports.kz
Vesti.kz
РИА Новости
МК-Спорт
Betonmobile.by
Казинформ
Комсомольская Правда - Спорт
Sports.ru
ИА Красная Весна
Спорт-Экспресс
Беларусь Сегодня
Trend
Матч ТВ
Betassist
SportX.kz
Бомбардир.ру
Bookmaker-ratings.ru
Евро-футбол.ру

Подробнее о событии

Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Казахстана в матче Лиги наций
РИА Новостивчера в 16:58
Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной Казахстана
Евро-футбол.рувчера в 16:42
Казахстан упустил победу над Белоруссией в Лиге наций
Матч ТВвчера в 16:39
Белоруссия и Казахстан сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА
RT на русскомвчера в 16:39
Беларусь вырвала ничью у Казахстана в Лиге наций
Чемпионатвчера в 16:38
Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в Лиге наций
Спорт-Экспрессвчера в 16:38
Аймбетов забил Беларуси, Казахстан ведет 1:0
Sports.ruвчера в 15:10
Ещё по теме

Беларусь сыграет с Казахстаном в Лиге наций УЕФА

10 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана.
Betassistвчера в 22:21

Андрей Скабелка снова возглавит «Барыс»

Новым главным тренером казахстанского "Барыса", скорее всего, станет Андрей Скабелка.
Inc-news.ruвчера в 13:53

Сборная Казахстана по футболу снова переписала историю

Сборная Казахстана не смогла удержать победный счет в матче с Беларусью (1:1) в Лиге наций, но все равно добилась исторического достижения, сообщает Sports.kz.
Sports.kz17:04

Казахстан лидирует в группе Лиги наций после трех туров

В параллельном матче Словакия обыграла Азербайджан (2:0), заработав вторую победу в этом розыгрыше.
Sports.ruвчера в 16:56

Появилось видео отлета сборной Казахстана на матч с Беларусью в Сербию

Футболисты сборной Казахстана вылетели из Словакии в Сербию на третий матч Лиги наций, который они сыграют против Беларуси, передает Sports.kz.
Sports.kz8 июня в 11:26

Новости