Спорт-ЭкспрессБеларусь — Казахстан 1:1Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в матче группы 3 дивизиона С. Матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол Казахстана забил Абат Аймбетов.Спорт-ЭкспрессВстреча проходила на стадионе «Караджордже — Войводина» в городе Нови-Сад (Сербия).ЧемпионатЗа сборную Казахстана мяч забил Абат Аймбетов (13-я минута).RT на русскомОт поражения сборную Беларуси на 84-й минуте спас точный удар Владислава Малькевича.BetassistЧитать далееСвернутьBaigenews.kzLiveResult.RuНациональная служба новостейPROСПОРТ Казахстан024.bySports.kzVesti.kzРИА НовостиМК-СпортBetonmobile.byКазинформКомсомольская Правда - СпортSports.ruИА Красная ВеснаСпорт-ЭкспрессБеларусь СегодняTrendМатч ТВBetassistSportX.kzБомбардир.руBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииБелорусские футболисты сыграли вничью с командой Казахстана в матче Лиги нацийРИА Новостивчера в 16:58Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной КазахстанаЕвро-футбол.рувчера в 16:42Казахстан упустил победу над Белоруссией в Лиге нацийМатч ТВвчера в 16:39Белоруссия и Казахстан сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФАRT на русскомвчера в 16:39Беларусь вырвала ничью у Казахстана в Лиге нацийЧемпионатвчера в 16:38Казахстан и Белоруссия сыграли вничью в Лиге нацийСпорт-Экспрессвчера в 16:38Аймбетов забил Беларуси, Казахстан ведет 1:0Sports.ruвчера в 15:10Показать ещёОценить