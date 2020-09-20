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Беленов признан лучшим игроком матча «Уфа» — ЦСКА
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Встреча завершилась со счетом 1:0. Лучшим игроком матча был признан голкипер хозяев Александр Беленов.В источнике
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Александр Беленов: надеюсь, руководство республики не бросит «Уфу»

Чемпионат 10:07
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Беленов: «Надеемся, что руководство республики нас не бросит, и будут у нас новые игрокиь»

Евро-футбол.ру 09:08
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Вратарь Беленов признан лучшим игроком матча «Уфа» — ЦСКА

Sport24.ru 09:04 
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