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Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.В источнике
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Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Metaratings 09:55
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением об экономической ситуации в России

Piter.tv 07:57
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Беленов: с экранов говорят, всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить

Чемпионат 02:30
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