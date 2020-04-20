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Бельгийский «Локерен» признан банкротом за два месяца до своего юбилея
Газета.Ru
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Коммерческий суд Дендермонде признал "Локерен" банкротом. Это случилось незадолго до 50-й годовщины клуба (22 июня).В источнике
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«Локерен» признан банкротом

Футбол России 13:19
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Обладатель Кубка Бельгии 2014 года признан банкротом

Газета.Ru 12:52
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Бельгийский «Локерен» признан банкротом за 2 месяца до 50-летия

Sport24.ru 12:36 
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