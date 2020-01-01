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Бельгийский «Локерен» признан банкротом за два месяца до своего юбилея
FootballHD
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Коммерческий суд Дендермонде признал "Локерен" банкротом. Это случилось незадолго до 50-й годовщины клуба (22 июня).В источнике
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Бельгийский «Локерен» признан банкротом за два месяца до своего юбилея

Soccer.ru 11:14 
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«Локерен» признан банкротом

Футбол на Куличках 07:48
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«Локерен» объявил о банкротстве

Спорт-Экспресс 07:32
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