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Белгородская область вошла в десятку самых футбольных регионов России
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На высокий рейтинг региона повлияли выступающие в отечественной премьер-лиге белгородцы и большой процент жителей области, играющих в футбол для души. РБК и агентство Sport Connect подготовили исследование о развитии футбола в субъектах РФ.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
Чемпионат 10 февраля в 23:55
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