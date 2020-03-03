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Определились группы лиги D в Лиге наций
Газета Metro
  • Моя Москва.онлайн0:54
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд. По ее итогам определились составы Лиги D. Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.В источнике
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Эксперты оценили шансы сборной России занять 1-е место в группе Лиги наций — 2020/2021

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Soccer.ru 3 марта в 15:08 
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