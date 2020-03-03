Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд. По ее итогам определились составы Лиги D. Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.