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Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»
Sports.ru
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Бывший футболист «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» Йосси Бенаюн признался, что мог продолжить карьеру в России, пишут «Извеcтия». По его словам, в частности, у него была возможность перейти сначала в «Спартак», а затем в «Локомотив». Однако обе сделки сорвались в последний момент.В источнике
С чего всё начиналось
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«Карпин очень хотел подписать меня в «Спартак»

«Известия» поговорили с культовым полузащитником, который с нынешнего года начал менеджерскую деятельность. Бенаюн рассказал о том, как мог оказаться в московском «Спартаке», трудном детстве и общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
Известия вчера в 17:01
Подробнее о событии
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Звезда «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» рассказал, что мог выступать в «Спартаке» или «Локомотиве»

BetOn 03:33
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Экс-игрок «Ливерпуля» подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» делали ему предложения

Sport.ru 03:12
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Экс-футболист «Челси» рассказал о срыве переходов в «Спартак» и ЦСКА

РБК 02:59
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