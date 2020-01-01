Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» Йосси Бенаюн признался, что мог продолжить карьеру в России, пишут «Извеcтия». По его словам, в частности, у него была возможность перейти сначала в «Спартак», а затем в «Локомотив». Однако обе сделки сорвались в последний момент.