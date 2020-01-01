Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»
Бывший футболист «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» Йосси Бенаюн признался, что мог продолжить карьеру в России, пишут «Извеcтия». По его словам, в частности, у него была возможность перейти сначала в «Спартак», а затем в «Локомотив». Однако обе сделки сорвались в последний момент.В источнике
С чего всё начиналось
«Известия» поговорили с культовым полузащитником, который с нынешнего года начал менеджерскую деятельность. Бенаюн рассказал о том, как мог оказаться в московском «Спартаке», трудном детстве и общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.