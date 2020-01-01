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Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Известия
  • Mockva.ru
  • Metaratings
Бывший футболист «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» Йосси Бенаюн признался, что мог продолжить карьеру в России, пишут «Извеcтия». По его словам, в частности, у него была возможность перейти сначала в «Спартак», а затем в «Локомотив». Однако обе сделки сорвались в последний момент.В источнике
С чего всё начиналось
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«Карпин очень хотел подписать меня в «Спартак»

«Известия» поговорили с культовым полузащитником, который с нынешнего года начал менеджерскую деятельность. Бенаюн рассказал о том, как мог оказаться в московском «Спартаке», трудном детстве и общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
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Бенаюн: у меня были варианты со «Спартаком», «Локомотивом», но сделки срывались

Футбол России 02:17
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Бенаюн рассказал о четырёх интересовавшихся им клубах РПЛ

Metaratings 01:43
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Бенаюн рассказал о сорвавшихся переходах в «Локомотив» и «Спартак»

ProstoProSport вчера в 23:34 
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