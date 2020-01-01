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«Беневенто» хочет подписать Джовинко
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Ранее сообщалось, что "Васку да Гама" может подписать Джовинко.В источнике
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Себастьян Джовинко может принять предложение «Беневенто»

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Джовинко близок к возвращению в Италию

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СМИ: Джовинко близок к возвращению в Серию А

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