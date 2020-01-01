НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Беневенто» хочет подписать Джовинко
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Ранее сообщалось, что "Васку да Гама" может подписать Джовинко.В источнике
Подробнее о событии
alt

СМИ: Джовинко близок к возвращению в Серию А

Матч ТВ 01:28
alt

СМИ: Джовинко близок к возвращению в Серию А

Sportbox.RU 01:28
alt

«Беневенто» хочет подписать Джовинко

Soccer.ru 01:14 
реклама
Главное
Новости