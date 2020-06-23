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«Бенфика» проиграла «Санта-Кларе», пропустив гол на 95-й минуте
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"Бенфика" в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила "Санта-Кларе" со счетом 3:4.В источнике
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«Порту» разгромил «Боавишту» и возглавил таблицу чемпионата Португалии

РИА Новости 18:24
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«Порту» разгромил «Боавишту»

Спорт-Экспресс 18:13
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Чемпионат Португалии.«Порту» разобрался с «Боавиштой»

Футбол на Куличках 18:11
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